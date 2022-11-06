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Из-за гололеда в Петропавловске машина наехала на стоявшую на тротуаре девушку

пешеход Фото: пресс-служба ДП СКО
5 ноября около 12:20 на пересечении улиц Назарбаева – Интернациональная произошло столкновение между автомашинами Skoda Rapid и Chevrolet. В результате ДТП машина марки Chevrolet наехала на 18-летнюю девушку, стоявшую на тротуаре, сообщает Zakon.kz.

Девушка была доставлена в медицинское учреждение. После оказания медпомощи ее отпустили домой.

Согласно медицинскому освидетельствованию, оба водителя трезвы.

Собранные по факту ДТП материалы дела для принятия соответствующего решения переданы в отдел административной полиции Управления полиции города Петропавловска.

5 ноября сообщалось, что Петропавловск завалило снегом.

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6 ноября стало известно, что после снегопада произошло повреждение водопровода, из-за чего жители города остались без воды.

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