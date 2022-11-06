Ситуация в Украине: киевлянам рекомендовали запастись лекарствами, Италия передала Киеву тяжелую артиллерию

Украина получила из Италии разные типы вооружений, включая тяжелую артиллерию, самоходные артиллерийские установки (САУ) и ракетные комплексы.

В Минобороны РФ в очередной раз обвинили власти Украины "в провокациях с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции".

В Херсонской области, которую контролирует Россия, заявили о диверсии на ЛЭП. Без света остались более 10 населенных пунктов региона.

Власти Киева рассматривают возможность эвакуации порядка 3 млн жителей украинской столицы при полном отключении электричества — глава службы безопасности киевской администрации Роман Ткачук.

В мэрии Киева уточнили, что пока причин для эвакуации и паники нет, но власти, на всякий случай, готовятся к любым ситуациям.

Украинские власти должны продемонстрировать открытость к переговорам с Россией. Об этом их в частном порядке просят представители администрации президента США — Washington Post со ссылкой на собственные источники.

В Одессе огородили памятник Екатерине II, который уже неоднократно разрисовывали местные жители, выступающие за его снос.

ЮНИСЕФ считает, что новая волна беженцев из Украины зимой может достичь 800 тысяч человек.