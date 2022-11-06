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Ситуация в Украине: киевлянам рекомендовали запастись лекарствами, Италия передала Киеву тяжелую артиллерию

Украина Фото: pixabay
В аптеках Киева посетителям рекомендуют сделать необходимый запас лекарств из-за ситуации с отключениями электроэнергии. Согласно информации украинских СМИ, появились предупреждения о возможных перебоях в поставках лекарственных средств, сообщает Zakon.kz.

  • Украина получила из Италии разные типы вооружений, включая тяжелую артиллерию, самоходные артиллерийские установки (САУ) и ракетные комплексы. 

  • В Минобороны РФ в очередной раз обвинили власти Украины "в провокациях с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции".

  • В Херсонской области, которую контролирует Россия, заявили о диверсии на ЛЭП. Без света остались более 10 населенных пунктов региона.

  • Власти Киева рассматривают возможность эвакуации порядка 3 млн жителей украинской столицы при полном отключении электричества — глава службы безопасности киевской администрации Роман Ткачук.

  • В мэрии Киева уточнили, что пока причин для эвакуации и паники нет, но власти, на всякий случай, готовятся к любым ситуациям.

  • Украинские власти должны продемонстрировать открытость к переговорам с Россией. Об этом их в частном порядке просят представители администрации президента США — Washington Post со ссылкой на собственные источники.

  • В Одессе огородили памятник Екатерине II, который уже неоднократно разрисовывали местные жители, выступающие за его снос.

  • ЮНИСЕФ считает, что новая волна беженцев из Украины зимой может достичь 800 тысяч человек.

  • Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Дарья Морозова рассказала журналистам о фактах вымогательства денег с родственников находящихся в украинском плену военнослужащих Народной милиции ДНР.

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