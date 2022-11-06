Ситуация в Украине: киевлянам рекомендовали запастись лекарствами, Италия передала Киеву тяжелую артиллерию
Украина получила из Италии разные типы вооружений, включая тяжелую артиллерию, самоходные артиллерийские установки (САУ) и ракетные комплексы.
В Минобороны РФ в очередной раз обвинили власти Украины "в провокациях с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции".
В Херсонской области, которую контролирует Россия, заявили о диверсии на ЛЭП. Без света остались более 10 населенных пунктов региона.
Власти Киева рассматривают возможность эвакуации порядка 3 млн жителей украинской столицы при полном отключении электричества — глава службы безопасности киевской администрации Роман Ткачук.
В мэрии Киева уточнили, что пока причин для эвакуации и паники нет, но власти, на всякий случай, готовятся к любым ситуациям.
Украинские власти должны продемонстрировать открытость к переговорам с Россией. Об этом их в частном порядке просят представители администрации президента США — Washington Post со ссылкой на собственные источники.
В Одессе огородили памятник Екатерине II, который уже неоднократно разрисовывали местные жители, выступающие за его снос.
ЮНИСЕФ считает, что новая волна беженцев из Украины зимой может достичь 800 тысяч человек.
Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Дарья Морозова рассказала журналистам о фактах вымогательства денег с родственников находящихся в украинском плену военнослужащих Народной милиции ДНР.