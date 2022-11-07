В Великобритании сожгли чучело Лиз Трасс

В британском городе Льюис жители сожгли чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс, сообщает Zakon.kzю

Фигуру Трасс создали высотой в 11 м, в руки вложили картонную коробку, в которой находится прощальная открытка, копия Книги рекордов Гиннесса, за самое короткое премьерство в истории, а также красная кепка "Сделаем Британию великой снова". Также в коробке имеется и чек на 115 тыс. фунтов стерлингов (133 271 долларов) для бывшего премьер-министра.

Как пишет RT, сначала у гигантской фигуры экс-главы правительства взорвалась голова, затем огонь охватил тело.

Таким образом британцы отметили Ночь Гая Фокса, или Ночь костров. Кроме Трасс, в шествии чучел участвовала огромная фигура нового премьера Риши Сунака.

По традиции горожане сжигают фигуры знаменитостей, а сам праздник посвящен провалу Порохового заговора в 1605 году, когда Гай Фокс не смог взорвать парламент.

21 октября изображение победившего Лиз Трасс кочана появилось на британском парламенте.

20 октября Лиз Трасс решила покинуть пост премьер-министра Великобритании. Она пробыла на своем посту всего 45 дней. За это время политик успела получить в свою сторону немало критики.