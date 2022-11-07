Назван способ, как убрать "дыру" в личном бюджете

Умение правильно расставлять приоритеты в расходах – то, что позволит из любой ситуации выйти с наименьшими потерями. В первую очередь, нужно сократить лишние траты, сообщает Zakon.kz.

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко разъяснила, как можно сохранить денежные средства, сообщает "Прайм".

Главная причина, по которой деньги исчезают из кошелька – отсутствие планирования бюджета.

Следствием этого, как правило, становится хаотичное расходование средств, а далее режим жесткой экономии. Причем этот режим ухудшает качество жизни не только самого человека, но и людей вокруг него – детей, престарелых родственников, близких, которые вынуждены ему финансово помогать. Ольга Дайнеко

Если начать следить за мелкими покупками, то можно сэкономить пусть не состояние, но определенную сумму, которую можно направить, например, на дополнительное образование.

Начать можно с того, что на протяжении месяца или более продолжительного периода времени вы будете записывать все свои траты и денежные поступления. Для этих целей заведите специальную табличку на компьютере или используйте специальное приложение на смартфоне. Не нужно пытаться держать все "в уме", обязательно фиксируйте. Такое упражнение поможет выявить необязательные статьи расходов, от которых при желании может избавиться. Ольга Дайнеко

Часто добиться баланса между расходами и доходами мешают эмоциональные и ситуативные покупки, на которые нас подталкивают торговые сети. Чтобы, этого не происходило, нужно планировать покупки заранее, старайтесь не приобретать продукты впрок, составляйте списки необходимого перед походом в магазин и неукоснительно следуйте собственным указаниям.

Высвободившиеся средства можно использовать для того, чтобы поскорее рассчитаться с долгами, если они есть. В первую очередь – гасить короткие кредиты, как правило, они самые невыгодные.

После оптимизации бюджета, рекомендуется начать сберегать. Существуют разные техники накоплений — "шесть кувшинов", "четыре конверта", "правило 365". В начале месяца можно просто переводить какую-то фиксированную часть дохода на накопительный счет. Здесь главное дисциплина. Сбережения должны стать такой же постоянной статьей бюджета, как и расходы.

Стоит начать формировать резервный фонд на случай форс-мажоров — подушку финансовой безопасности размером 6-12 месячных доходов. Это неприкосновенный запас, который поможет справиться с временными трудностями. Речь может идти о потере работы, поломке дорогостоящей аппаратуры, которая для этой работы нужна, внезапно появившихся проблемах со здоровьем, назревших проблемах в семейных отношениях, рисках при инвестировании в сложные финансовые продукты.

Когда финансовая подушка сформирована, нужно подумать о дополнительных способах сбережений и инвестиций. Чем большую доходность предлагает финансовый инструмент, тем он более рисковый. Поэтому инструменты для начинающих должны быть консервативными — вклады, недвижимость, золото. В любом случае необходимо правильно оценивать силы, возможность и готовность разбираться в нюансах. Не стоит "класть все яйца в одну корзину", а использовать для накоплений разные инструменты — диверсифицировать активы.