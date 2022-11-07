Трамп вновь высказался о нечестности выплат США в НАТО

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что США не стали бы защищать союзников от России без увеличения бюджета НАТО, сообщает Zakon.kz.

Бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Флорида заявил, что во время пребывания во главе американской администрации дал понять коллегам из стран НАТО, что Соединенные Штаты не стали бы защищать своих союзников от России, если те не увеличат отчисления в бюджет альянса, передает ТАСС.

По его словам, один из президентов стран НАТО подошел к нему на встрече и спросил, что будет, если Россия совершит нападение на Альянс.

Если вы неплатежеспособные, значит не получите защиту, – ответил тогда Трамп.

После этого разговора, продолжил бывший глава американской администрации, уже на следующий день удалось договориться об увеличении финансирования НАТО на 400 млрд долларов.

На пленарном заседании саммита НАТО в Брюсселе в 2018 году Трамп заявил, что европейские страны должны выделять на оборону не 2%, а 4% ВВП (на тот момент лишь пять стран НАТО довели свои оборонные расходы до 2%), и лишь тогда распределение расходов в рамках Альянса "станет честным".

Впоследствии Трамп сократил контингент американских войск в Германии, аргументировав это тем, что Америка не может тратить колоссальные деньги на оборону ФРГ, пока та закупает российский газ.