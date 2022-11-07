Женская юниорская сборная РК по фехтованию взяла "бронзу" на Кубке мира в Алматы

В заключительный день прошли командные соревнования, где юные казахстанские саблистки завоевали бронзовую медаль. В борьбе за третье место казахстанки оказались сильнее сборной Болгарии, сообщает Zakon.kz.

В Алматы завершился Кубок мира по фехтованию среди юниоров Almaty Jastar Saber Cup (сабля женская, личные и командные соревнования), сообщает рrosports.kz.

Для выхода в полуфинал сборная Казахстана в составе Кайши Жаныбек, Диляры Исабековой, Полины Ко и Адемы Серикбай обыграла девушек из Грузии со счетом 45-17.

В первый день личного первенства среди юниоров казахстанка Адема Серикбай завоевала бронзовую медаль.

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