Серикболсын Бабажан стал первым чемпионом мира по охоте с ловчими птицами
Включая хозяев соревнований, на дебютное мировое первенство съехалось более 100 участников из семи стран мира – Монголии, Кыргызстана, Турции, России, Украины и Китая.
Свой зоркий взгляд и мастерство продемонстрировали 61 беркут, 20 ястребов и 15 соколов.
По программе первенства мира участники соревновались в трех дисциплинах – в охоте с беркутами, ястребами и соколами.
По итогам трех дней ЧМ-2022 призерами стали:
По охоте с беркутами:
чемпион – Бабажан Серикболсын (Казахстан);
ІІ место – Нуман Омирбек (Казахстан);
ІІІ место – Байтилкарип Оркен (Монголия);
ІІІ место – Тастанбек Байрак (Казахстан).
Первый чемпионат мира по национальному виду спорта "охота с ловчими птицами" (саятшылық) проложил путь для развития данного искусства на международном уровне.
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