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У Казахстана "серебро" и "бронза" на Кубке мира по шорт-треку в США

Шорт-трек Серебро Кубок мира Фото: Instagram/nikishadenis
Казахстанские спортсмены Денис Никиша и Адиль Галиахметов стали призерами этапа Кубка мира по шорт-треку, который прошел в американском Солт-Лейк-Сити, сообщает Zakon.kz.

Денис Никиша завоевал серебряную медаль американского турнира, финишировав на второй позиции дистанции 500 метров, передает пресс-служба НОК.

Шорт-трек Бронза КМ

Фото: Instagram/galiakhmetov.adil

Другой казахстанец Адиль Галиахметов пересек финишную черту на дистанции 1000 метров с третьим показателем.

Тем самым, по итогам американского этапа Кубка Мира казахстанские шорт-трекисты завоевали три медали. 5 ноября на второе место пьедестала почета поднялся спринтер Абзал Ажгалиев, на дистанции 500 метров.

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