Глава предприятия в Шымкенте поделился секретами успеха

Zakon.kz продолжает рассказывать вдохновляющие истории становления маленьких компаний, доросших до серьезных проектов и партнерства со "старшими" коллегами по рынку.

В сентябре прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и НПП разработать новую стратегию развития малого и среднего бизнеса, предусматривающую переход от прямой поддержки и субсидирования бизнеса к более рыночным инструментам.

Он отметил важность стимулирования конкурентоспособности, эффективности и производительности, а также проследил сохранение низкой доли средних компаний, несмотря на общий рост МСБ.

А ведь именно средние компании более устойчивы и конкурентоспособны. В связи с этим требуются новые регулирующие и стимулирующие меры для перехода малого бизнеса в средний, – заявил тогда глава государства.

Концепция была разработана. Важность вопроса для Казахстана снова подтвердилась.

Между тем в деле мотивирования к развитию малого и среднего предпринимательства себя порой отлично проявляет его крупный собрат. Яркий пример тому – изначально небольшое шымкентское ТОО BIK DEVELOPMENT, специализирующееся на производстве товарного бетона и субподрядных работах в строительстве жилых многоэтажных домов.

По словам руководителя компании Айдоса Касымбекова, позитивные изменения начались в 2020 году, когда холдинг BI Group привлек ТОО к строительству ЖК Tamerlan Residents.

На начальных этапах наш коллектив состоял из пяти человек. На данном объекте мы клали кирпичные стены и газоблоки, выполняли монолитные, сварочные работы по установке каркасов для кондиционеров, занимались отделкой. Уже тогда чувствовалось, что для столь масштабных задач нам не хватает рабочих, спецтехники. Но все было впереди, – вспоминает Касымбеков.

И действительно, пандемия вкупе с новообретенным серьезным партнером подкинула BIK DEVELOPMENT очередное испытание на прочность – участие в строительстве очень нужной горожанам инфекционной больницы. Высота была взята – и понеслось.

Мы также проводили субподрядные работы на нескольких ЖК. Потребности увеличивались, и мы задумались об открытии собственного бетонного завода. Вскоре реализовали эту идею, стали расширяться. Айдос Касымбеков

Сейчас на счету ТОО – штат в 48 человек, от 50 до 100 наемных строителей, два крупных и ряд мелких партнеров, и длинный список проектов, в котором оно задействовано.

А в текущем году мы приобрели два автобетононасоса длиной 47 и 52 метра. Наши амбиции растут параллельно с нуждами коллег, мы ведь надеемся на дальнейшую совместную работу. В частности, планируем увеличить объемы производства, инвестировать в инертные материалы, что приведет к снижению себестоимости бетона. Всегда есть куда развиваться. И хорошо, что нам в этом деле помогают, – резюмирует Айдос Касымбеков.