Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Глава предприятия в Шымкенте поделился секретами успеха

Глава предприятия в Шымкенте поделился секретами успеха Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Zakon.kz продолжает рассказывать вдохновляющие истории становления маленьких компаний, доросших до серьезных проектов и партнерства со "старшими" коллегами по рынку.

В сентябре прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и НПП разработать новую стратегию развития малого и среднего бизнеса, предусматривающую переход от прямой поддержки и субсидирования бизнеса к более рыночным инструментам.

Он отметил важность стимулирования конкурентоспособности, эффективности и производительности, а также проследил сохранение низкой доли средних компаний, несмотря на общий рост МСБ.

А ведь именно средние компании более устойчивы и конкурентоспособны. В связи с этим требуются новые регулирующие и стимулирующие меры для перехода малого бизнеса в средний, – заявил тогда глава государства.

Концепция была разработана. Важность вопроса для Казахстана снова подтвердилась.

Между тем в деле мотивирования к развитию малого и среднего предпринимательства себя порой отлично проявляет его крупный собрат. Яркий пример тому – изначально небольшое шымкентское ТОО BIK DEVELOPMENT, специализирующееся на производстве товарного бетона и субподрядных работах в строительстве жилых многоэтажных домов.

По словам руководителя компании Айдоса Касымбекова, позитивные изменения начались в 2020 году, когда холдинг BI Group привлек ТОО к строительству ЖК Tamerlan Residents.

На начальных этапах наш коллектив состоял из пяти человек. На данном объекте мы клали кирпичные стены и газоблоки, выполняли монолитные, сварочные работы по установке каркасов для кондиционеров, занимались отделкой. Уже тогда чувствовалось, что для столь масштабных задач нам не хватает рабочих, спецтехники. Но все было впереди, – вспоминает Касымбеков.

И действительно, пандемия вкупе с новообретенным серьезным партнером подкинула BIK DEVELOPMENT очередное испытание на прочность – участие в строительстве очень нужной горожанам инфекционной больницы. Высота была взята – и понеслось.

Мы также проводили субподрядные работы на нескольких ЖК. Потребности увеличивались, и мы задумались об открытии собственного бетонного завода. Вскоре реализовали эту идею, стали расширяться.Айдос Касымбеков

Сейчас на счету ТОО – штат в 48 человек, от 50 до 100 наемных строителей, два крупных и ряд мелких партнеров, и длинный список проектов, в котором оно задействовано.

А в текущем году мы приобрели два автобетононасоса длиной 47 и 52 метра. Наши амбиции растут параллельно с нуждами коллег, мы ведь надеемся на дальнейшую совместную работу. В частности, планируем увеличить объемы производства, инвестировать в инертные материалы, что приведет к снижению себестоимости бетона. Всегда есть куда развиваться. И хорошо, что нам в этом деле помогают, – резюмирует Айдос Касымбеков.

Читайте также

Пристоличные регионы Акмолинской области планируют обеспечить природным газом

Семейная пара организовала притон для занятия проституцией

Cиноптики прогнозируют снег и дождь на юге Казахстана

Анастасия Московчук
Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Карим Масимов
Экс-руководителей КНБ предали суду
песок
Названы Топ-3 знака зодиака, представительницы которых становятся красивее с годами
Айдос Ербосынулы в искусственной коме
Айдоса Ербосынулы ввели в состояние искусственной комы после нокаута
торги на бирже
Курсы валют на 5-6 ноября
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления