Jusan Bank приобщает детей к прекрасному через образование

Jusan вдохновляет детей из аулов и малых городов расширять границы своих возможностей. В рамках одного из таких образовательных проектов состоялась премьера документального кино "Кел, балалар, оқылық", пишет Zakon.kz.

В рамках проекта участники обучались искусству теневого театра и ставили театральные постановки, сняв по результатам проекта один музыкальный видеоклип и два фильма.

По замыслу, представленному зрителю в документальном фильме, сюжет посвящен раскрытию тайн казахской мифологии и развенчиванию легендарных историй.

Это уже второй проект, который мы поддерживаем. Наша цель – вдохновлять детей из аулов и региональных городов, расширять границы их возможностей. Важно показать детям, что они могут добиться всего, потому что у каждого ребенка есть мечта, а мы можем помочь ее осуществить. Главное, чтобы они верили в себя. У нас не зря слоган звучит так: "Мы верим в каждого, верим в тебя". Поэтому мы стремимся поддерживать проекты, связанные с образованием детей, развитием и креативной экономикой. Важно отметить, что дети, которые приняли участие в этом нашем совместном с Куанышем Бейсековым замысле, сами придумали сценарий, мастерили декорации, были режиссерами и актерами, полностью реализовали проект. Наш первый проект "Кел, балалар, оқылық" в Алматинской области произвел такой фурор! Мы поняли, что таким образом можно позитивно влиять на развитие нашего общества. Пришло понимание, что подобные проекты необходимо делать на постоянной основе. У нашего банка есть также проект PersonaJ. Мы каждый месяц выбираем значимых в Казахстане лидеров и поддерживаем их идеи, но с некоторыми условиями: проект обязательно должен быть направлен на развитие экономики, либо социальных задач и образования, то есть должен нести некую миссию, быть полезным для нашего общества. И когда Кука (Куаныш Бейсеков) поделился с нами своей идей, мы сразу его поддержали. Дана Дуйсекова, Jusan Bank

Цель проекта "Кел, балалар, оқылық" – дать возможность подрастающему поколению прикоснуться к мечте, открыть мир новых креативных профессий, оттачивать талант и расширять кругозор.

Идея проекта принадлежит режиссеру Куанышу Бейсекову, известному по работе с группой "Ирина Кайратовна".

Он в свою очередь предложил Жеке Fatbelly (Женис Омаров – блогер, певец и предприниматель) принять участие в реализации второго этапа проекта в Жамбылской области, так как Жека родился и вырос в Таразе.

Фото: Алма Аллина

Я со своей съемочной группой разъезжаю по регионам и аулам именно с целью раскрытия творческого потенциала у юного поколения. Для того, чтобы, во-первых, показать детям, что они могут связать свою жизнь с той или иной творческой профессией: режиссура, сценография, танец, музыка, вокал и так далее. А, во-вторых, чтобы вовлечь детей в совместную творческую работу в этнографической, исторической области, или, как в этом проекте, где мы взяли за основу казахскую мифологию. То есть мы берем контент из любой сферы, где можем привить детям уважение и любовь к национальной культуре и истории. Замысел еще и в том, что за неделю реализации проекта в регионах мы обучаем детей азам творческих профессий. Они полностью вовлечены в ремесло, в творческий и рабочий процессы. И мы вместе с ними по завершении проекта создаем видео, фильмы и музыкальный видеоконтент. Куаныш Бейсеков, автор проекта

Уникальность этого проекта заключается в том, что вся музыка – это авторские произведения, написанные под руководством композитора Дидара Исхана и исполняемые исключительно на национальных инструментах.

Фото: Алма Аллина

Мы выбираем людей, которые являются лидерами мнения, это те личности, у которых есть своя стратегия, аудитория, свое видение. Почему у нас совпали ценности с Куанышем, потому что он так же видит смысл в просвещении, в образовании именно в той среде, там, где его не хватает. Это дети из сел и аулов, где минимум возможностей, а мы можем создавать социальный мир для них, мотивировать. Конечно, такие проекты надо всячески поддерживать, продвигать. Мы надеемся, что это вырастет в нечто большее. Сейчас по результатам нескольких проектов уже есть масса положительных моментов: дети обрели новых друзей, нашли свой ориентир в профессии, получили поддержку со стороны профессионалов. Только ради детских эмоций и светящихся глаз можно реализовывать такие проекты. Дана Дуйсекова, Jusan Bank