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Президент Южной Кореи извинился за давку в центре Сеула

Президент Южной Кореи извинился за давку в Сеуле Фото: Instagram/vsya_korea
7 ноября на встрече с министрами президент Южной Кореи Юн Сок Ёль попросил прощения за давку, которая произошла в Сеуле в ходе празднования Хеллоуина в ночь с 29 на 30 октября, сообщает Zakon.kz.

Президент принес соболезнования семьям погибших. Он отметил, что не смеет сравнивать себя с родителями, потерявшими своих детей, но как президент испытывает скорбь.

Как говорится в сообщении агентства Yonhap, Юн Сок Ёль призвал правительство принять меры, которые смогут улучшить существующие правила предотвращения бедствий и повысят безопасность.

На встрече власти обсуждали меры по обеспечению безопасности при массовых скоплениях людей.

Официальные СМИ Сеула сообщали, что при давке погибли не менее 156 человек. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур, который продлился до 5 ноября.

В давке погибла 26-летняя Мадина Шерниязова из Актобе. Всего среди погибших 26 иностранцев, в том числе граждане России, Китая, Ирана, Японии, Узбекистана, Норвегии и Вьетнама.

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