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Cиноптики прогнозируют снег и дождь на юге Казахстана

Казахстан Фото: pixabay
Прогноз погоды в стране на 8-10 ноября озвучили в РГП "Казгидромет". Атмосферные фронты обусловят неустойчивый характер погоды в начале новой рабочей недели, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане пройдут осадки, преимущественно в виде снега. В южных регионах прогнозируют дождь и снег.

8 ноября в отдельных районах востока, в горных и предгорных районах юга и юго-востока Казахстана возможны сильные осадки. В ночные и утренние часы ожидаются туманы, гололеды, в северной половине – низовые метели, – говорится в сообщении.

Резких изменений в температурном фоне по республике не прогнозируется.

5 ноября Петропавловск завалило снегом. 23 единицы техники выехали на чистку дорог, еще 19 убирали снег с тротуаров. Три спецмашины высыпали противогололедный материал на дороги.

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