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Токаев прибыл с рабочей поездкой в Мангистаускую область

президент Фото: akorda.kz
В Мангистаускую область с рабочей поездкой прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7 ноября, сообщает Zakon.kz.

В рамках поездки президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретится с общественностью Мангистауской области.

Видео о визите главы государства было опубликовано на официальной странице Акорды в Telegram.

20 октября президент посетил Жетысускую область. На встрече с общественностью он озвучил проблемы региона и дал местным властям и правительству поручения по их решению.

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