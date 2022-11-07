Токаев прибыл с рабочей поездкой в Мангистаускую область

В Мангистаускую область с рабочей поездкой прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7 ноября, сообщает Zakon.kz.

В рамках поездки президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретится с общественностью Мангистауской области.

Видео о визите главы государства было опубликовано на официальной странице Акорды в Telegram.

20 октября президент посетил Жетысускую область. На встрече с общественностью он озвучил проблемы региона и дал местным властям и правительству поручения по их решению.