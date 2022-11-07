Токаев: На границах ближайших соседей идут войны и вооруженные конфликты

Фото: akorda.kz

Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, благодаря конструктивной дипломатии обеспечивается безопасность страны, отметил президент Казахстана во время встречи с общественностью Мангистауской области 7 ноября, сообщает Zakon.kz.

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