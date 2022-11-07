Токаев: На границах ближайших соседей идут войны и вооруженные конфликты
Фото: akorda.kz
Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, благодаря конструктивной дипломатии обеспечивается безопасность страны, отметил президент Казахстана во время встречи с общественностью Мангистауской области 7 ноября, сообщает Zakon.kz.
Границы Казахстана юридически зафиксированы и делимитированы. Именно в Актау была поставлена точка в вопросе границ.
В 2018 году здесь была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Мы поддерживаем дружеские отношения со всеми соседними странами. Эта одна из главных особенностей, отличающих нас от других, – отметил президент в своем выступлении.
В большинстве постсоветских государств происходят различные конфликты и разногласия.
Даже на границах наших ближайших соседей идут войны и вооруженные конфликты. Касым-Жомарт Токаев
В Мангистауской области проходит встреча президента с общественностью. В последние месяцы информационные системы Казахстана стали подвергаться кибератакам.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ