Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Токаев: На границах ближайших соседей идут войны и вооруженные конфликты

Казахстан Фото: akorda.kz
Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, благодаря конструктивной дипломатии обеспечивается безопасность страны, отметил президент Казахстана во время встречи с общественностью Мангистауской области 7 ноября, сообщает Zakon.kz.

Границы Казахстана юридически зафиксированы и делимитированы. Именно в Актау была поставлена точка в вопросе границ.

В 2018 году здесь была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Мы поддерживаем дружеские отношения со всеми соседними странами. Эта одна из главных особенностей, отличающих нас от других, – отметил президент в своем выступлении.

В большинстве постсоветских государств происходят различные конфликты и разногласия.

Даже на границах наших ближайших соседей идут войны и вооруженные конфликты. Касым-Жомарт Токаев

В Мангистауской области проходит встреча президента с общественностью. В последние месяцы информационные системы Казахстана стали подвергаться кибератакам.

Читайте также

Неприемлемой назвал Токаев ситуацию с питьевой водой в Мангистау

Глава государства назвал причину высокой стоимости продуктов в Мангистау

Президент отметил поведение мангистаусцев во время январских беспорядков

Ирина Лукичева
Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
песок
Названы Топ-3 знака зодиака, представительницы которых становятся красивее с годами
Карим Масимов
Экс-руководителей КНБ предали суду
Айдос Ербосынулы в искусственной коме
Айдоса Ербосынулы ввели в состояние искусственной комы после нокаута
комментаторы высказали мнение о новом образе Димаша
Подписчики раскритиковали новый образ Димаша Кудайбергена
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления