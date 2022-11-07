Bereke Bank возобновил финансирование бизнеса

Банк принимает заявки на финансирование бизнеса как по государственным, так и по собственным программам.

АО "Bereke Bank" (ранее Сбербанк Казахстан) совместно с фондом "Даму", входящие в состав АО НУХ "Байтерек", продолжают оказывать поддержку малому и микробизнесу.

Предпринимательство имеет высокую социальную и экономическую важность для каждого государства. Во всем мире вопрос поддержки бизнеса стал особенно актуальным на фоне восстановления предприятий после пандемии коронавируса и геополитических событий. Ключевым фактором при этом является финансирование.

Казахстанские предприниматели могут получить стабильную поддержку в виде субсидий и гарантий для своего бизнеса. Прежде всего это программы в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства, рассчитанного до 2025 года. Дополнительно Bereke Bank предлагает клиентам финансирование в рамках ряда собственных программ кредитования бизнеса.

Поддержка бизнеса всегда являлась одним из приоритетных направлений деятельности нашего банка. Участие в государственных программах дает предпринимателям из разных сфер уникальную возможность для дальнейшего развития. С фондом "Даму" мы сотрудничаем более 10 лет, за это время банк профинансировал свыше 3 тыс. проектов на почти 230 млрд тенге и выделил субсидии для около 7300 проектов на общую сумму свыше 670 млрд тенге, благодаря чему многие отечественные компании увеличили производство, открыли новые рабочие места и внесли свой вклад в развитие экономики. Мы намерены продолжать оказывать поддержку и стимулировать малый и микробизнес. Председатель правления АО "Bereke Bank" Нурсултан Таскаранов

Стоит отметить, что казахстанские предприятия ММБ активно участвуют в данных программах с целью создания собственных производственных мощностей, инфраструктуры и материально-технической базы, а также пополнения оборотных средств и рефинансирования имеющихся займов.

Подать заявку на участие в программах поддержки малого и микробизнеса можно во всех отделениях Bereke Bank, расположенных в 17 регионах страны. Более того, в каждом регионе действуют программы, направленные на поддержку и развитие субъектов бизнеса и экономическое развитие региона.

Напомним, что на протяжении последних лет банк являлся лидером среди казахстанских БВУ по объему кредитования в рамках реализации госпрограмм поддержки предпринимателей. Сотрудничая с фондом "Даму" с 2010 года, банк принимал участие в самых востребованных программах "Дорожная карта бизнеса – 2020, 2025", "Экономика простых вещей", "Нурлы жер".

Для получения дополнительной информации и подачи заявки обращайтесь в филиал АО "Bereke Bank" в вашем городе.

Лицензия №1.2.199/93/31 от 20.09.22 года выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.