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Неприемлемой назвал Токаев ситуацию с питьевой водой в Мангистау

бутылка Фото: pixabay
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил во время встречи с общественностью Мангистауской области 7 ноября, что одним из наиболее острых вопросов, волнующих жителей региона, остается дефицит питьевой воды, сообщает Zakon.kz.

Из-за нехватки мощностей по опреснению в городах и селах области вода в летний период подается по часам, сказал президент.

Что таить, в мае текущего года актаусцы вынуждены были даже стоять в очередях к водовозам. Это совершенно неприемлемая ситуация. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Ожидается, что к 2025 году потребность в воде в области вырастет до 260 тыс. кубометров.

Я поставил задачу в течение пяти лет обеспечить все города и села региона чистой питьевой водой. Акимат начал работу в этом направлении. По моему поручению до конца текущего года 12 сел будут обеспечены централизованным водоснабжением, – отметил глава государства

До 2025 года в регионе планируется реализовать девять проектов по опреснению воды и четыре проекта по строительству и реконструкции магистральных водоводов. Вместе с тем есть проекты, реализация которых затягивается.

7 ноября президент назвал причину высокой стоимости продуктов в Мангистау. Токаев отметил, в первую очередь, необходимо обеспечить качественным и доступным продовольствием собственную страну. Особую значимость этот вопрос имеет в Мангистауской области. 

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