Фото старейшего казахстанского озера опубликованы в Сети

На странице Министерства экологии в Instagram 7 ноября опубликованы фотографии озера Иссык. Эксперты отмечают, что его возраст составляет примерно 8-10 тысячелетий, сообщает Zakon.kz.

В подписи к фотографиям отмечено, что причиной возникновения озера считают мощное землетрясение. Тогда в реку сорвался крупный осколок скалы, тем самым перегородив ее.

Теперь вокруг озера растянулись скалистые ущелья, раскинулись альпийские луга и густые леса.

Также сказано, что вода озера меняет цвет в зависимости от погоды – когда небо хмурится, то и озеро как будто сереет, а под ярким солнечным светом вода становится голубого, бирюзового или зеленого оттенка.

21 октября казахстанский блогер показал стремительно мелеющее Каспийское море. "Каспийское море бушует и неистовствует бессильной злобой, пытаясь обратно отвоевать свои берега", говорилось в подписи к видео.