В Алматы нашли еще несколько секс-притонов

В Алматы полицейские выявили еще несколько секс-притонов. Один из них находился в трехэтажном особняке с сауной и 11 изолированными комнатами, сообщает Zakon.kz.

В ночное время "на работе" находились два администратора и пять девушек, оказывающих интим-услуги.

Для сторонних людей это салон оздоровительного массажа с массажистками, для знающих – притон для занятия проституцией. Еще два притона в ту же ночь сотрудниками нашего подразделения выявлены в одном из крупных жилых комплексов. В двух квартирах услуги эротического характера оказывали 12 женщин, контролировала их деятельность администратор. Начальник Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматы Жанат Нургалиев

Об этих квартирах полицейские узнали от жителя Алматы. В одном из жилых комплексов была даже личная охрана для "фейс-контроля".

По трем фактам установили владельцев помещений. Они привлечены к ответственности за предоставление квартир для занятия проституцией. Работников и клиентов трех притонов доставили в полицию.

5 ноября во время спецоперации задержали наркосбытчика и содержателя порностудии в одном из ночных клубов Алматы.