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Гололед, дождь и снег ожидаются 8 ноября в Казахстане

Гололед, дождь и снег ожидаются 8 ноября в Казахстане Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 8 ноября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части Казахстана пройдет дождь со снегом, на юге, юго-востоке страны – сильные осадки.

По республике прогнозируются туман, гололед, усиление ветра.

В горных и предгорных районах Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, Жетысуской областей ожидаются дождь и снег.

В Астане переменная облачность, временами снег. Ночью и утром туман. Ветер северо- западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6°С, днем -1...-3°С.

В Алматы облачно, дождь, временами сильный. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5°С, днем +5...+7°С.

В Шымкенте  облачно, осадки, ночью временами сильные (дождь, снег). Временами туман. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°С, днем +3...+5°С.

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