Курс доллара стабилизировался к тенге на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 времени Астаны средневзвешенный курс доллара составил 464,40 тенге (-0,09), передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 7,55 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился и составил 64,23 тенге (+0,19).

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 453,86 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 465-468,5 тенге, евро – по 459-465 тенге, российские рубли – по 7,05-7,25 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 7 ноября.

Так, стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,99% и составила 97,59 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь стала ниже на 1,26%, составив 91,44 доллара за баррель.