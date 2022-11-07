В МВД рассказали, сколько не нашли украденного в январе оружия

На брифинге в СЦК глава Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов сообщил, что во время январских событий похищено большое количество служебного оружия – 1288 единиц, а также гражданского – 1672 единицы, ненайденными остаются 2026 единиц, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам представителя МВД, на сегодня неустановленным остается местонахождение 2026 единиц украденного во время январских событий оружия – 1257 единиц гражданского, 621 единицы табельного, 155 единиц травматических, газовых и сигнальных пистолетов.

Во время январских событий похищено большое количество служебного – 1288 единиц, а также гражданского оружия – 1672 единицы, что создало реальную угрозу безопасности граждан. Санжар Адилов

В связи с этим полиция продолжает проводить целенаправленную работу по обнаружению и изъятию не только похищенного, но и находящегося в незаконном обороте оружия.

В целом, по его словам, обнаружено и изъято 3634 единицы оружия и свыше 55 тыс. единиц боеприпасов. В их числе 934 единицы оружия, из них табельного – 512 и гражданского – 415, похищенных во время январских событий.

Только за последний месяц из незаконного оборота дополнительно изъято 645 единиц оружия, у большинства из которых сбиты номера. По результатам их криминалистических исследований установлено 20 единиц, относящихся к похищенным во время январских событий.

Например, в Алматы установлены и задержаны шестеро подозреваемых, участвовавших в ограблении оружейных магазинов во время январских событий. Часть оружия злоумышленники успели продать, другую часть спрятали. Тайники были умышленно оборудованы в безлюдных местах в разных частях города. Кроме оружия также обнаружены оптические прицелы и другой охотничий инвентарь. Санжар Адилов

Он добавил, что буквально на днях, 3 ноября, в Алматы на пересечении пр. Рыскулова и ул. Онгарсыновой обнаружена сумка, в которой находились автомат Калашникова с магазином к нему, охотничье ружье "Байкал" 12-го калибра, похищенные во время январских событий, обрез охотничьего ружья, светошумовая граната, пневматический пистолет, бронежилет, палка резиновая, а также 58 единиц патронов различного калибра.

Несколько находок оружия было в Таразе. Между недостроенными зданиями 6 сентября в двух мешках обнаружены и изъяты восемь единиц огнестрельного оружия, два автомата Калашникова, похищенные из департамента полиции, один магазин и 240 патронов к ним, а также 50 патронов 12-го калибра. Еще на берегу реки Талас 30 сентября обнаружены два револьверных гранатомета и нарезной карабин "Сайга", ранее похищенные со склада департамента полиции. И 19 октября обнаружено и изъято охотничье ружье, ранее похищенное из камеры хранения оружия управления полиции города, два охотничьих ружья, похищенные из магазина "Анна-12", штык-нож и 30 патронов.

Также 26 октября на окраине города Талдыкоргана в районе водохранилища обнаружен мешок, в котором находился обрез ружья калибра 5,6 мм, карабин "Сайга" со сбитыми номерами, два сигнальных револьвера, наручники и 90 единиц патронов различного калибра.

В МВД отмечают высокую гражданскую позицию граждан, которыми добровольно сдано более 1,5 тыс. единиц оружия.

В заключение Санжар Адилов призвал к добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия. Он напомнил, что в этом случае гарантируется освобождение от уголовной и иной ответственности.