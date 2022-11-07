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Победную серию Джоковича остановил 19-летний датчанин Руне

Теннис Финал Париж Фото: Instagram/djokernole
Знаменитый сербский теннисист Новак Джокович не смог завоевать 4-й титул кряду в ATP-Tour. А помешал ему молодой теннисный вундеркинд из Дании – Хольгер Руне, который обыграл Джоковича в финале Парижского "Мастерса" с призовым фондом более 6 млн евро, сообщает Zakon.kz.

19-летний Хольгер Руне прервал победную серию Новака из 21 матча. Новак Джокович до финала в Париже был чемпионом на Уимблдоне, затем стал победителем турниров АТП 250 (Тель-Авив) и АТП 500 (Астана).

На английском первенстве ему не было равных в семи поединках, а в Израиле и Казахстане на его счету по пять побед.

Хольгер Руне в финале "Мастерса" в Париже переиграл Новака Джоковича со счетом 3:6, 6:3, 7:5. Датчанин впервые победил на "Мастерсе", и для него это третий титул в сезоне и карьере.

Решающий и заключительный гейм протянулся аж на 17 минут.

Это был самый напряженный гейм в моей жизни. Сердце выпрыгивало из груди. Я уже начал думать о тай-брейке. Очень горжусь, что смог его выиграть. После матча у меня было очень много эмоций. Наверное, одни из лучших ощущений в жизни, в карьере. Как будто исполнилась маленькая мечта – хотя у меня есть и более крупные мечты. Хольгер Руне

Помимо победы над Джоковичем, молодой датчанин установил рекорд. Руне стал первым теннисистом в истории, который за пределами итогового турнира ATP обыграл пять игроков из Топ-10 по ходу одного состязания.

По обновленному рейтингу АТП 7 ноября он взлетел с 19-го места на 10-е.

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