Казахстан возглавил Топ-5 стран для зимнего отдыха среди туристов из СНГ
По данным "ТурСтат", в Топ-5 стран СНГ для зимнего отдыха входят Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан и Армения.
В Казахстане зимой туристов привлекают столица и город Алматы, курорт Шымбулак в алматинских горах, а также курорт "Бурабай" и горнолыжные курорты в Восточно-Казахстанской области.
В Азербайджане туристы приезжают в столицу и город Шеки, на горнолыжные курорты "Шахдаг" и "Туфандаг", а также оздоровительный курорт "Нафталан".
В Кыргызстане туристов привлекают столица и горнолыжный курорт "Каракол", а также незамерзающее озеро Иссык-Куль.
В Узбекистане зимой туристы посещают Ташкент и города Шелкового пути Бухара и Самарканд, а также горнолыжный курорт "Чимган".
В Армении зимой туристов привлекают Ереван и горнолыжный курорт "Цахкадзор".
Рейтинг составлен на основе популярности у туристов и развитости инфраструктуры для туризма и отдыха в странах СНГ.