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Казахстан возглавил Топ-5 стран для зимнего отдыха среди туристов из СНГ

Казахстан возглавил Топ-5 стран для зимнего отдыха среди туристов из СНГ Фото: Zakon.kz
7 ноября "ТурСтат" представил рейтинг самых популярных стран у туристов из СНГ для зимнего отдыха, сообщает Zakon.kz.

По данным "ТурСтат", в Топ-5 стран СНГ для зимнего отдыха входят Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан и Армения.

В Казахстане зимой туристов привлекают столица и город Алматы, курорт Шымбулак в алматинских горах, а также курорт "Бурабай" и горнолыжные курорты в Восточно-Казахстанской области.

В Азербайджане туристы приезжают в столицу и город Шеки, на горнолыжные курорты "Шахдаг" и "Туфандаг", а также оздоровительный курорт "Нафталан".

В Кыргызстане туристов привлекают столица и горнолыжный курорт "Каракол", а также незамерзающее озеро Иссык-Куль.

В Узбекистане зимой туристы посещают Ташкент и города Шелкового пути Бухара и Самарканд, а также горнолыжный курорт "Чимган".

В Армении зимой туристов привлекают Ереван и горнолыжный курорт "Цахкадзор".

Рейтинг составлен на основе популярности у туристов и развитости инфраструктуры для туризма и отдыха в странах СНГ.

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