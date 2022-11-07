Ерболат Досаев встретился с главой международной миссии БДИПЧ ОБСЕ Уршулой Гацек

Аким Алматы Ерболат Досаев встретился с главой международной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по наблюдению за внеочередными выборами президента РК Уршулой Гацек, сообщает Zakon.kz.

Во встрече также приняли участие долгосрочные наблюдатели из Франции Ольер Сильван и Майя Бьелич из Черногории.

Аким города Ерболат Досаев выразил благодарность за оказанную со стороны ОБСЕ консультативную поддержку и рассказал о ходе подготовки к внеочередным выборам президента Республики Казахстан.

На сегодня в Алматы организованы 600 избирательных участков, сформированы списки избирателей, запущены каналы информирования: call-центр с единым номером 1315, сервис на сайте общественной приемной акимата Open Almaty и telegram-bot (@almaty_sailau2022_bot).

В свою очередь Уршула Гацек поделилась информацией о рабочих поездках миссии. На сегодня наблюдатели проводят встречи с представителями государственных органов, политических партий, гражданского общества и средств массовой информации. В день выборов члены миссии будут наблюдать за открытием избирательных участков, голосованием, подсчетом бюллетеней и подведением итогов.

По информации представителей ОБСЕ, миссия в Казахстане состоит из основной команды, в которую входят 11 международных экспертов, базирующихся в Астане, и 30 долгосрочных наблюдателей по всей стране.