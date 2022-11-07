Под видом сотрудников КСК пара обворовывала пожилых алматинцев

В Алматы мужчина и женщина, представляясь работниками кооперативов собственников квартир, обворовывали квартиры пенсионеров, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции города, оперативники зафиксировали несколько преступных эпизодов в Ауэзовском районе мегаполиса. Одним из них стала кража сбережений у 87-летней бабушки.

Удалось установить, что в квартиры к пожилым людям злоумышленники проникали обманным путем, представляясь работниками КСК.

Пока женщина отвлекала пенсионеров, соучастник обыскивал квартиру. Как правило, это оказывались сбережения, отложенные на черный день, иногда украшения.

Как только было зарегистрировано первое аналогичное преступление, была создана специальная следственно-оперативная группа. Сотрудники изучили почерк злоумышленников, а вычислить их помогли данные с камер видеонаблюдения, – сообщил начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.

В результате оперативных мероприятий подозреваемые задержаны. Ими оказались: гражданин Ж. 1988 года рождения и гражданка Х. 1991 года рождения. Оба ранее судимы за кражу имущества и за разбойное нападение. Подозреваемые арестованы.

Оперативным подразделением управления полиции проводятся мероприятия по установлению других возможных эпизодов на территории Алматы.