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Дрифтовали и подрезали: несколько водителей наказали за опасное вождение в Алматы

проверка по видео в сети Фото: Zakon.kz
Отдел розыска Управления местной полицейской службы Алматы провел проверку размещенного в соцсетях видео, сообщает Zakon.kz.

В telegram-канале был опубликован ролик, где водитель грубо подрезает участников дорожного движения в Алматы.

В департаменте полиции города сообщили, что в результате проверок к ответственности привлечены водители, грубо нарушившие правила дорожного движения.

Так,

  • на гражданина 1998 г.р., управлявшего автомашиной марки Lexus, составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 595, ч. 1 (3 протокол), ст. 590, ч. 1 КоАП РК;

  • на гражданина 1993 г.р., управлявшего автомашиной марки BMW Х5, составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 595, ч. 1 (2 протокол), ст. 590, ч. 1, ст. 601, ч. 1 КоАП РК;

  • на гражданина 1987 г.р., управлявшего автомашиной марки Range Rover, составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 595, ч. 1 (3 протокол), ст. 590, ч. 1 КоАП РК;

  • на гражданина 1999 г.р., управлявшего автомашиной марки Тоyota Land Cruiser 200, составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 595, ч. 1 (3 протокол) КоАП РК;

  • на гражданина 2003 г.р., управлявшего автомашиной марки Hyundai Sonata, составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 595, ч. 1 (3 протокол), ст. 590, ч. 1 КоАП РК;

  • на гражданина 1994 г.р., управлявшего автомашиной марки Lexus 570, составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 595, ч. 1 (2 протокол), ст. 601, ч. 1 КоАП РК.

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