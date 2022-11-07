Дрифтовали и подрезали: несколько водителей наказали за опасное вождение в Алматы

В telegram-канале был опубликован ролик, где водитель грубо подрезает участников дорожного движения в Алматы.

В департаменте полиции города сообщили, что в результате проверок к ответственности привлечены водители, грубо нарушившие правила дорожного движения.

Так,

на гражданина 1998 г.р., управлявшего автомашиной марки Lexus, составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 595, ч. 1 (3 протокол), ст. 590, ч. 1 КоАП РК;

на гражданина 1993 г.р., управлявшего автомашиной марки BMW Х5, составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 595, ч. 1 (2 протокол), ст. 590, ч. 1, ст. 601, ч. 1 КоАП РК;

на гражданина 1987 г.р., управлявшего автомашиной марки Range Rover, составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 595, ч. 1 (3 протокол), ст. 590, ч. 1 КоАП РК;

на гражданина 1999 г.р., управлявшего автомашиной марки Тоyota Land Cruiser 200, составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 595, ч. 1 (3 протокол) КоАП РК;

на гражданина 2003 г.р., управлявшего автомашиной марки Hyundai Sonata, составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 595, ч. 1 (3 протокол), ст. 590, ч. 1 КоАП РК;