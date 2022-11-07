Снег, туман и гололед – штормовое предупреждение объявлено в 6 регионах

В шести регионах Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение из-за резкой смены погоды. 8 ноября ожидаются снег, туман и гололед, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области и в Уральске ожидается туман.

Ночью и утром на севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области, а также в Петропавловске синоптики прогнозируют туман.

На севере Кызылординской области ожидается туман. Ночью в центре, на востоке области гололед.

В горных и предгорных районах Жетысуской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 8-10 ноября ночью и утром в горных и предгорных районах ожидается туман. Ветер юго-западный, на востоке и в горных районах 15-20, порывами до 25 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром 8 ноября также будет наблюдаться туман. РГП "Казгидромет"

Ночью 8 ноября в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, юге, в горных и предгорных районах области туман. На севере, западе области – гололед. Ветер северо-западный, северный, на горных перевалах порывами до 15-20 м/с.

В Шымкенте ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Временами – туман.

В Туркестане ночью и утром 8 ноября временами ожидаются туман, гололед.

На севере Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе области порывы 15-18 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

Ранее Департамент по чрезвычайным ситуациям города объявил штормовое предупреждение в Алматы из-за сильных осадков и гололеда.