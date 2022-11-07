Снег, туман и гололед – штормовое предупреждение объявлено в 6 регионах
По данным РГП "Казгидромет", ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области и в Уральске ожидается туман.
Ночью и утром на севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области, а также в Петропавловске синоптики прогнозируют туман.
На севере Кызылординской области ожидается туман. Ночью в центре, на востоке области гололед.
В горных и предгорных районах Жетысуской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 8-10 ноября ночью и утром в горных и предгорных районах ожидается туман. Ветер юго-западный, на востоке и в горных районах 15-20, порывами до 25 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром 8 ноября также будет наблюдаться туман.РГП "Казгидромет"
Ночью 8 ноября в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, юге, в горных и предгорных районах области туман. На севере, западе области – гололед. Ветер северо-западный, северный, на горных перевалах порывами до 15-20 м/с.
В Шымкенте ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Временами – туман.
В Туркестане ночью и утром 8 ноября временами ожидаются туман, гололед.
На севере Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе области порывы 15-18 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с.
Ранее Департамент по чрезвычайным ситуациям города объявил штормовое предупреждение в Алматы из-за сильных осадков и гололеда.