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Генсек ООН заявил, что человечество мчится в климатический ад

Человечество мчится в климатический ад Фото: Instagram/unitednations
Развитые и развивающиеся страны должны заключить пакт о климатической солидарности в целях сокращения выбросов и помощи государствам устроить переход к возобновляемой энергии. С таким призывом выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает Zakon.kz.

В ходе своего выступления на 27-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) он указал на рост выбросов парниковых газов и повышение глобальной температуры, передает ТАСС.

По мнению генсека ООН, планета приближается к "переломным моментам", которые сделают климатические проблемы необратимыми.

Глобальная температура продолжает расти. И наша планета быстро приближается к переломному моменту, который сделает климатический хаос необратимым. Мы на шоссе в климатический ад, а наша нога стоит на акселераторе. Генсек ООН Антониу Гутерриш

Глава ООН предложил на Конференции ООН по климату (COP27), которая пройдет с 6 по 18 ноября в Египте, заключить между развитыми и развивающимися странами исторический Пакт климатической солидарности. По словам Гутерриша, документ подразумевает, что все страны могли бы приложить дополнительные усилия для сокращения выбросов в этом десятилетии с целью не допустить роста среднемировых температур выше отметки в 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Антониу Гутерриш добавил, что пакт предполагал бы прекращение зависимости от ископаемого топлива и прекращение строительства угольных электростанций, а также поэтапный отказ от использования каменного угля в странах ОЭСР к 2030 году и во всех остальных странах - к 2040 году.

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