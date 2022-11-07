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35 человек эвакуировали из алматинского ресторана в результате пожара

20 посетителей эвакуировали из ресторана Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы
Чтобы локализовать сильный пожар в Алматы, огнеборцам потребовалось 11 минут. В ходе тушения пожара эвакуированы 20 человек, сообщает Zakon.kz.

7 ноября в 18:45 силы и средства ДЧС города Алматы были направлены по повышенному рангу вызова в Медеуский район. Горело здание на ул. Толе би, 24 В.

Пожарные расчеты прибыли на место через 3 минуты. Открытым пламенем горела кровля пятиэтажного административного здания.

Создалась угроза распространения огня на примыкающее двухэтажное здание ресторана с посетителями. Из-за легко горючей деревянной отделки оно могло вспыхнуть в считанные минуты. В ходе тушения пожара эвакуировано 20 посетителей и 15 сотрудников. Создано два боевых участка тушения пожара, введены пожарные стволы, развернута пожарная автолестница "АКТП" – 90 метров. Пресс-служба ДЧС города Алматы

Принятыми оперативными мерами пожар локализован за 11 минут. Полностью ликвидирован в 19:25 на общей площади 50 кв. м. Удалось отстоять от огня и ресторан. Жертв и пострадавших не допущено.

На тушение пожара задействовано: девять единиц техники и 32 человека личного состава. Пресс-служба ДЧС города Алматы

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