"Барселона" и МЮ встретятся в стыковых матчах Лиги Европы УЕФА
Также это будет противоборство двух великих форвардов современности: Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед") и Роберта Левандовского ("Барселона"). Плюс к этому это дуэль двух амбициозных наставников, которые не так давно встали у руля этих команд: Эрик тен Хаг (МЮ) и Хави ("Барса"). Стоит отметить, что каталонский коллектив выиграл четыре последних матча у МЮ в евротурнирах.
Другие пары стыковых матчей Лиги Европы выглядят следующим образом:
"Ювентус" – "Нант";
"Спортинг" – "Мидтьюлланд";
"Шахтер" – "Ренн";
"Аякс" – "Унион";
"Байер" – "Монако";
"Севилья" – ПСВ;
"Ред Булл Зальцбург" – "Рома".
Команды проведут по одной игре, дома и в гостях. Первые матчи пройдут 16 февраля, ответные игры – неделю спустя. Победители стыковых матчей получат путевку в 1/8 финала Лиги Европы.
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