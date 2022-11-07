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"Барселона" и МЮ встретятся в стыковых матчах Лиги Европы УЕФА

Футбол Лига Европы Фото: Instagram/europaleague
Состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы, по ее итогам определились пары, которые сыграют за выход в 1/8 финала турнира. Одним из центральных матчей станет противостояние двух великих клубов Европы – "Барселоны" и МЮ, сообщает Zakon.kz.

Также это будет противоборство двух великих форвардов современности: Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед") и Роберта Левандовского ("Барселона"). Плюс к этому это дуэль двух амбициозных наставников, которые не так давно встали у руля этих команд: Эрик тен Хаг (МЮ) и Хави ("Барса"). Стоит отметить, что каталонский коллектив выиграл четыре последних матча у МЮ в евротурнирах.

Другие пары стыковых матчей Лиги Европы выглядят следующим образом:

  • "Ювентус" – "Нант";

  • "Спортинг" – "Мидтьюлланд";

  • "Шахтер" – "Ренн";

  • "Аякс" – "Унион";

  • "Байер" – "Монако";

  • "Севилья" – ПСВ;

  • "Ред Булл Зальцбург" – "Рома".

Команды проведут по одной игре, дома и в гостях. Первые матчи пройдут 16 февраля, ответные игры – неделю спустя. Победители стыковых матчей получат путевку в 1/8 финала Лиги Европы.

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