Алматинка рассказала, как муж бил ее ножом на глазах дочери

Алматинка Ирина Веденяпина написала в соцсетях пост о том, как стала жертвой жестокого нападения со стороны собственного мужа. В ДП города отметили, что мужчина задержан, материалы уголовного дела переданы с обвинительным актом в суд, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 21 мая, однако написать о нем женщина решилась только сегодня.

По ее словам, она спала с дочерью в одной комнате, муж в другой. Проснулась женщина от того, что муж зажал ей одной рукой рот, а другой стал бить ножом в шею.

Я сопротивлялась, пыталась кричать, пыталась убрать его руку со рта, дергалась. Мы упали на пол, я хваталась за все, что было рядом, но он не отпускал меня, крепко держал рот и продолжал тыкать в меня ножом. Мои силы были на исходе, сильная отдышка, я захлебываюсь кровью, не могу дышать, я больше не могу, кажется, на этом всё… И тут я услышала свою пятилетнюю дочь, он начал кричать ей: "Отвернись!" Ирина Веденяпина

Ирина смогла вырваться, когда, как ей показалось, муж отвлекся на то, чтобы накинуть на девочку одеяло. Женщина начала брыкаться, но получила новые удары ножом – в живот, в печень, в спину.

Я хваталась одной рукой за лезвие ножа, а второй тыкала ему в лицо пальцами, пытаясь попасть в глаза, и тут наконец он потерял равновесие и упал с меня на бок, а я, воспользовавшись случаем, смогла сесть. Облокотилась на кровать. В этот момент он посмотрел на меня, и я спросила у него: "Что ты делаешь, за что?". Он стал плакать, что его никто не любит, что его все бросили, я ответила, что никто его не бросал, он сказал: "Давай отдадим дочку твоей маме навсегда?!" Ирина Веденяпина

Дочь при этом сидела на кровати, все видела и слышала. Ирина сказала, что сделает все, что он хочет, только пусть вызовет скорую.

После моих слов он резко изменился в лице и сказал: "Я не так все планировал! Ты должна была умереть!". Он взял мой телефон и закинул под кровать, чтоб я не смогла вызвать скорую и начал собираться, чтобы убежать, кричал нам с дочерью: "Не двигайтесь!" Ирина Веденяпина

В итоге он все же вызвал скорую. Женщина едва выжила. Долго не могла самостоятельно есть, пить, не могла сидеть, прошла через многочисленные болезненные процедуры.

По словам Ирины, ее мать в это время отговаривала мужа от суицида и, когда он приехал к ней с любовницей, то наняла ему адвоката и даже скрывала его от полиции. Поступок матери Ирина объясняет ее религиозностью и верой в то, что муж всегда главный.

В ДП города Алматы рассказали, что факт расследован. Подозреваемый – гражданин В. 1993 года рождения был задержан и в порядке ст. 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания.