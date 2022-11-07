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Ситуация в Украине: 90% украинцев верят в счастливое будущее страны в составе ЕС, в Польше начнут брать с беженцев плату за жилье

Ситуация в Украине 7 ноября Фото: pixabay
США и НАТО допускают начало мирных переговоров по Украине в случае, если Киев "отвоюет Херсон", до конца недели станет известно, примет ли Путин участие в саммите G20, сообщает Zakon.kz.

  • Президент России Владимир Путин призвал власти на всех уровнях проявлять внимание ко всем мобилизованным, где бы они ни находились — на полигонах, в зоне боевых действий.

  • По словам Путина, в зоне конфликта находятся 80 тыс. мобилизованных, 50 тыс. из них участвуют в боевых действиях. Остальные все – на полигонах.

  • Путин намерен лично обсудить с россиянами, как обстоит дело с поддержкой мобилизованных.

  • До конца недели станет известно, примет ли Путин участие в саммите G20 — Песков.

  • Россия остается открытой для переговоров с Украиной, но они сейчас невозможны из-за отказа Киева — Песков.

  • Украина никогда не отказывалась от переговоров с Россией — советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Условием для начала переговоров он назвал вывод российских войск с территории Украины.

  • Почти 90% украинцев верят в счастливое будущее Украины в составе Евросоюза. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии.

  • Зеленский встретился с известным американским бизнесменом, сыном одного из самых богатых людей в мире Уоррена Баффета — Говардом Баффетом.

  • Власти Польши готовят обновление закона о помощи украинским беженцам, которое предусматривает введение оплаты за предоставляемое государством жилье, заявил в эфире радиостанции RMF заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер.

  • Итальянская газета La Repubblica сообщает, что США и НАТО допускают начало мирных переговоров по Украине в случае, если Киев "отвоюет Херсон, сражение за который имеет как стратегическое, так и дипломатическое значение".

  • Турция предложит продлить действие "продуктовой сделки" на год, заявили в Минобороны страны.

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