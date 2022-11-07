Ситуация в Украине: 90% украинцев верят в счастливое будущее страны в составе ЕС, в Польше начнут брать с беженцев плату за жилье

Президент России Владимир Путин призвал власти на всех уровнях проявлять внимание ко всем мобилизованным, где бы они ни находились — на полигонах, в зоне боевых действий.

По словам Путина, в зоне конфликта находятся 80 тыс. мобилизованных, 50 тыс. из них участвуют в боевых действиях. Остальные все – на полигонах.

Путин намерен лично обсудить с россиянами, как обстоит дело с поддержкой мобилизованных.

До конца недели станет известно, примет ли Путин участие в саммите G20 — Песков.

Россия остается открытой для переговоров с Украиной, но они сейчас невозможны из-за отказа Киева — Песков.

Украина никогда не отказывалась от переговоров с Россией — советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Условием для начала переговоров он назвал вывод российских войск с территории Украины.

Почти 90% украинцев верят в счастливое будущее Украины в составе Евросоюза. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии.

Зеленский встретился с известным американским бизнесменом, сыном одного из самых богатых людей в мире Уоррена Баффета — Говардом Баффетом.

Власти Польши готовят обновление закона о помощи украинским беженцам, которое предусматривает введение оплаты за предоставляемое государством жилье, заявил в эфире радиостанции RMF заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер.

Итальянская газета La Repubblica сообщает, что США и НАТО допускают начало мирных переговоров по Украине в случае, если Киев "отвоюет Херсон, сражение за который имеет как стратегическое, так и дипломатическое значение".