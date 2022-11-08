Дожди подтопили 25 домов и детский сад в Туркестанской области

Спасатели Туркестанской области продолжают устранять последствия подтоплений, вызванных обильными дождями, сообщает Zakon.kz.

7 ноября с 17:30 в Туркестанской непрерывно лил сильный дождь. В Толебийском районе подтопило 25 дворов в частном секторе и детский сад.

Ситуация находится на контроле акимата и Департамента по ЧС Туркестанской области.

Сформирована и задействована специальная мобильная группа спасателей.

В настоящее время силами местных исполнительных органов и Департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области проводятся работы по откачке воды и укладке мешкотары с инертным материалом. Уже уложено более 200 мешков, еще планируется уложить порядка 300 мешков в местах возможного скопления воды. Оказывается адресная помощь. Работы превентивного характера продолжаются. Пресс-служба ДЧС Туркестанской области

Между тем по информации синоптиков 8 ноября в регионе снова ожидаются сильные осадки.