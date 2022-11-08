Диетолог посоветовала есть квашеную капусту для профилактики инфаркта

Для снижения риска возникновения инфаркта необходимо включить в свое меню квашеную капусту, утверждает специалист, сообщает Zakon.kz.

Этот и еще восемь других недорогих продуктов для профилактики болезней сердца назвала в беседе с "Москвой 24" врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

От состояния сосудов напрямую зависит здоровье и правильная работа сердца. Для того, чтобы снизить риск инфаркта, необходимо вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и правильно питаться. Сохранить сосуды эластичными поможет квашеная капуста.

В ней много витамина С, который поддерживает сосудистый тонус и здоровье сосудистой стенки. При этом совершенно не обязательно квасить капусту с использованием соли. Нужно капусту порубить, залить водой, добавить бруснику, клюкву, немного моркови и просто сверху положить груз. Доктор медицинских наук Маргарита Королева

Также, продолжила врач, для профилактики инфаркта нужно включить в рацион рыбу северных морей, орехи, бобовые, нерафинированные масла, облепиху и клюкву, зеленый чай и чистую воду.