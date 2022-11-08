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В США у мошенника конфисковали биткоины на почти 3,5 млрд долларов

В США изъяли биткойны на 3,5 млрд долларов Фото: pixabay
Окончательный приговор мужчине должны озвучить 22 февраля 2023 года. Мошеннику светит до 20 лет тюрьмы, сообщает Zakon.kz.

Еще в 2012 году ему удалось заполучить нелегальным образом 50 676 биткоинов от даркнет-маркетплейса Silk Road, сообщается на сайте Минюста США.

Злоумышленник сумел обманом заставить платежную систему площадки передать ему криптовалюту через ряд фальшивых счетов.

19 сентября 2012 года Чжун перевел 500 BTC на кошелек Silk Road. Менее чем через пять секунд после внесения депозита он выполнил пять выводов по 500 BTC подряд, в результате чего чистая прибыль составила 2000 BTC.

На данный момент известно как минимум о 140 подобных транзакциях, совершенных Чжуном. В общей сложности, мужчина заработал на них более 50 тыс. биткоинов.

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