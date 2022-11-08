Врач рассказал о лекарстве, вызывающем зависимость

Зависимость от сосудосуживающих капель может возникнуть буквально за три-четыре дня, сообщает Zakon.kz.

Одно из самых эффективных и распространенных средств от заложенности носа – это сосудосуживающие капли или спреи. Однако за быстрое избавление от неприятного симптома приходится расплачиваться: такие препараты вызывают зависимость и негативно воздействуют на слизистую оболочку носа, отметил в доктор медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус, сообщает радио Sputnik.

Длительное и неумеренное применение сосудосуживающих капель от насморка ведет к вазомоторному риниту, то есть к нарушению функционирования слизистой оболочки носа и к регулярной отечности. Слизистая станет очень уязвимой для вирусов и бактерий, на ней погибнут ворсинки, а ткань под ней начнет постоянно отекать. Людей, которые часто используют сосудосуживающие препараты, можно в какой-то степени приравнять к наркоманам. Они уже не могут обходиться без таких лекарств, не могут дышать без них, постоянно пшикают спреем в нос, но отек возвращается. Это очень непростое заболевание, оно лечится с трудом, иногда приходится даже прибегать к хирургическим методам и срезать слизистую, которая фактически погибла. Андрей Продеус

Однако есть простое правило: сосудосуживающие капли для взрослых нельзя применять больше трех-четырех дней. Если необходимость в использовании таких капель сохраняется дольше, то надо проконсультироваться с врачом. Эти капли снимают симптомы, а не лечат. Лечение может назначить только врач.