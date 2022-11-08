США обещают поддержку Украине и после выборов в Конгресс

Президент США Джо Байден стремится к межпартийному сотрудничеству в вопросе оказания помощи Украине, сообщает Zakon.kz.

Вашингтон будет оказывать Украине поддержку в войне с Россией независимо от результатов промежуточных выборов в Конгресс, сообщает Deutsche Welle.

Мы уверены, что поддержка со стороны США будет устойчивой и непоколебимой. пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер

По ее словам, в вопросе помощи Украине Байден стремится к межпартийному сотрудничеству.

Ранее Кевин Маккарти – лидер республиканцев, находящихся сейчас на скамье оппозиции в Палате представителей, – заявил, что в случае ожидаемого успеха его партии на промежуточных выборах Киев больше не будет получать от США "подписанные чеки с возможностью указать любую сумму". Эти слова вызвали дискуссию о возможном сокращении военной и экономической помощи Украине со стороны США.

Маккарти подчеркнул, что поддерживает Украину, однако считает необходимым удостовериться, что "средства идут туда, где в них нуждаются". Конгресс должен иметь возможность вести на эту тему свободные дебаты.

Представители Республиканской партии уже не раз критично отзывались об объемах помощи, выделяемой США Украине. Большая часть республиканцев, однако, считает необходимым продолжать оказывать поддержку Киеву.

Вашингтон направляет стране как военную, так и финансовую помощь. Кроме прочего, США поставляют ВСУ ракетные установки, беспилотники, артиллерийские боеприпасы и транспортные средства. В мае 2022 года Конгресс также согласовал пакет финансовой помощи в размере 40 млрд долларов.