В полуфинале ЧА-2022 по боксу выступит 21 казахстанский боксер

На проходящем азиатском первенстве по боксу в Аммане (Иордания) завершились бои стадии четвертьфинала. И по их итогам сборная Казахстана делегировала в полуфинал 21 своего представителя, что означает 21 гарантированную медаль турнира, сообщает Zakon.kz.

Какая медаль какому казахстанскому боксеру достанется, станет известно уже на днях, когда стартуют поединки стадии полуфинала, а затем бои за золотые медали. Накануне завершились последние встречи 1/4 финала, где на ринг вышли семь казахстанцев.

Капитан сборной Казахстана Асланбек Шымбергенов (71 кг) в нелегком бою сумел победить индийского боксера Сачина. Нурканат Райыс (75 кг) закончил свой поединок досрочно, нокаутировав Сагына Сатыбалды уулу из Кыргызстана.

Нурбеку Оралбаю (80 кг) понадобилось хорошо потрудиться, чтобы сломить сопротивление тайца Веерапона Джонгджо.

Сагындык Тогамбай (86 кг) два раза отправил в нокдаун Навруза Джафоева из Таджикистана и уверенно завершил бой. Айбеку Оралбаю (92 кг) для своего успеха пришлось оформить три нокдауна во встрече с Навином Кумаром из Индии.

Казахстанский тяжеловес Камшыбек Кункабаев (+92 кг) был сильнее корейца До Хьен Кима – 5:0.

Двукратная чемпионка мира у женщин Назым Кызайбай (50 кг) с большим трудом переиграла Мунгунсаран Балсан из Монголии – 3:2.

Таким образом, казахстанская сборная выступит в полуфинале ЧА-2022 в количестве 21 боксера (12 мужчин и девять женщин). Полуфиналы у девушек стартуют 9 ноября, а у парней 10 ноября.

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