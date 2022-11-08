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Украина строит новый самолет "Мрия"

Украина строит новый самолет "Мрия" в секретном месте Фото: Instagram/antonov_company
Самый большой в мире самолет перестраивается в секретном месте. Стоимость строительства составит 500 млн евро, передает Zakon.kz.

Об этом изданию Bild сообщил Евгений Гаврилов, генеральный директор украинского госпредприятия "Антонов".

По его словам, новый самолет готов уже на 30%.

Кроме того, он уточнил, что "второй Ан-225 будет обеспечен как новыми деталями, так и частями пострадавшего самолета".

27 февраля в Украине сообщили об уничтожении крупнейшего в мире грузового самолета "Мрия". Тогда гендиректор Укроборонпрома Юрий Гусев говорил, что восстановление самолета обойдется в 3 млрд долларов и потребует длительного времени.

Ан-225 был спроектирован и построен в СССР на Киевском механическом заводе в 1984-1988 годах в единственном экземпляре. Самолет начал эксплуатироваться в 1989 году и мог перевозить грузы массой 150-200 тонн.

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