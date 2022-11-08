Украина строит новый самолет "Мрия"
Об этом изданию Bild сообщил Евгений Гаврилов, генеральный директор украинского госпредприятия "Антонов".
По его словам, новый самолет готов уже на 30%.
Кроме того, он уточнил, что "второй Ан-225 будет обеспечен как новыми деталями, так и частями пострадавшего самолета".
27 февраля в Украине сообщили об уничтожении крупнейшего в мире грузового самолета "Мрия". Тогда гендиректор Укроборонпрома Юрий Гусев говорил, что восстановление самолета обойдется в 3 млрд долларов и потребует длительного времени.
Ан-225 был спроектирован и построен в СССР на Киевском механическом заводе в 1984-1988 годах в единственном экземпляре. Самолет начал эксплуатироваться в 1989 году и мог перевозить грузы массой 150-200 тонн.