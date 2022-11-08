В Уральске открылся Центр паллиативной помощи

В Центре паллиативной помощи "Аманат" сможет получать необходимую медицинскую помощь 31 пациент. Это первое медико-социальное учреждение такого типа в регионе.

В прошлом году аким ЗКО Гали Искалиев на своей странице в социальной сети Facebook обратился к предпринимателям области с предложением построить хоспис для онкобольных на базе здания бывшего онкодиспансера. Идею поддержал местный бизнесмен, депутат областного маслихата Турарбек Тлемисов. Предприниматель выкупил здание через аукцион и перестроил его, вложив в проект 362 млн тенге собственных средств.

Это первый частный хоспис в области. В нем смогут получать качественную медицинскую паллиативную помощь пациенты с неизлечимыми диагнозами. Такая помощь необходима людям, чтобы облегчить их боль и морально поддержать в борьбе с недугом. Благодаря поддержке предпринимателя в новом Центре паллиативной помощи созданы все условия для пациентов. Радует, что такие социальные проекты находят отклик у бизнес-сообщества, – подчеркнул аким области.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

По информации директора областного онкологического диспансера Зейлы Магзомова, в ЗКО на учете с онкозаболеваниями стоят 7800 пациентов, в год выявляются около 1400 первичных случаев.

Среди заболеваний регистрируются по большей части рак желудка и пищевода, молочной железы, легкого, колоректальный рак. Специалисты отмечают, что сейчас онкология диагностируется не только у пациентов в возрасте, но и зачастую у молодых людей.

У более 15% онкобольных заболевание не поддается лечению, и таким пациентам назначается паллиативная помощь.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В хосписе будут обеспечивать уход и оказывать медицинскую, в том числе обезболивающую, социальную, психологическую, духовную и юридическую помощь неизлечимым больным, а также их семьям. У каждого больного своя история болезни, наша главная задача – облегчить его страдания, подобрать необходимую терапию, оказать моральную поддержку, продлить жизнь человеку и дать понять, что в хосписе не умирают, а живут. Зейла Магзомов

В просторных трехместных палатах нового центра есть все условия: оборудованные медицинские кровати, кондиционеры, холодильники, микроволновые печи, душевые, туалеты. Предусмотрены и несколько сервисных одноместных палат. В здании есть лифт, полностью оснащенная столовая, комнаты отдыха, телевизоры, комната для молитв.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Также при необходимости близкие родственники пациента будут иметь возможность ухаживать за родным человеком. Штат центра рассчитан на 20 медработников, включая врачей-онкологов, психологов, медсестер и санитарок.

Турарбек Тлемисов в свою очередь отметил, что земляки давно нуждаются в таком центре, где их родные могут без мучений достойно бороться с болезнью, получать квалифицированную помощь не только врачей, но и психологов. Ведь известно, что позитивный моральный настрой может даже остановить развитие болезни.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Новый центр бизнесмен передал на баланс онкологического диспансера, взяв на себя обязательства по охране медицинского объекта и оплату всех коммунальных услуг. Надеемся, что благотворительный проект предпринимателя окажет неоценимую помощь всем нуждающимся в паллиативной помощи.