В США напали на сенатора-республиканца Теда Круза

8 ноября в Хьюстоне один из зрителей парада в честь бейсбольного клуба "Астрос" бросил в сенатора-республиканца Теда Круза банку пива, сообщает Zakon.kz.

33-летний мужчина бросил пивную банку в сенатора Теда Круза, когда тот проезжал на парадной платформе по Смит-стрит.

По информации полиции, пивная банка ударила сенатора в область груди и шеи.

Отмечается, что медицинская помощь сенатору не потребовалась.

Подозреваемый находится под стражей, ему могут предъявить обвинение в нападении.

Ранее Тед Круз заявил о намерении побороться за пост президента в ноябре 2024 года. Он является сторонником санкций, связанных с газопроводом "Северный поток — 2". Также сенатор выступает за пересмотр отношений США и КНР.

Дональд Трамп намерен выступить с важным заявлением 15 ноября.