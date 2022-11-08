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В США напали на сенатора-республиканца Теда Круза

В США напали на сенатора-республиканца Теда Круза Фото: Facebook/SenatorTedCruz
8 ноября в Хьюстоне один из зрителей парада в честь бейсбольного клуба "Астрос" бросил в сенатора-республиканца Теда Круза банку пива, сообщает Zakon.kz.

33-летний мужчина бросил пивную банку в сенатора Теда Круза, когда тот проезжал на парадной платформе по Смит-стрит.

По информации полиции, пивная банка ударила сенатора в область груди и шеи.

Отмечается, что медицинская помощь сенатору не потребовалась.

Подозреваемый находится под стражей, ему могут предъявить обвинение в нападении.

Ранее Тед Круз заявил о намерении побороться за пост президента в ноябре 2024 года. Он является сторонником санкций, связанных с газопроводом "Северный поток — 2". Также сенатор выступает за пересмотр отношений США и КНР.

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