"Осенний транзит": фламинго вновь засняли в Мангистау
Фото: скриншот видео
Блогер из Мангистау Нуркен Тажибай на странице в Instagram 8 ноября поделился с подписчиками видео. На кадрах изящные фламинго готовятся к перелету, сообщает Zakon.kz.
Автор в подписи к видео отмечает, что на кадрах запечатлен осенний транзит грациозных розовых пернатых.
1 ноября Азамат Сарсенбаев заснял улетающих птенцов фламинго. По его мнению, "это были последние фламинго в этом году".
7 ноября, выступая перед общественностью Мангистауской области, Касым-Жомарт Токаев заявил, что обеспокоен судьбой озера Караколь. Он отметил: "Важно сохранить озеро, куда прилетают фламинго".
Розовый фламинго в Казахстане внесен в Красную книгу.
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