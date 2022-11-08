"Осенний транзит": фламинго вновь засняли в Мангистау

Блогер из Мангистау Нуркен Тажибай на странице в Instagram 8 ноября поделился с подписчиками видео. На кадрах изящные фламинго готовятся к перелету, сообщает Zakon.kz.

Автор в подписи к видео отмечает, что на кадрах запечатлен осенний транзит грациозных розовых пернатых.

1 ноября Азамат Сарсенбаев заснял улетающих птенцов фламинго. По его мнению, "это были последние фламинго в этом году".

7 ноября, выступая перед общественностью Мангистауской области, Касым-Жомарт Токаев заявил, что обеспокоен судьбой озера Караколь. Он отметил: "Важно сохранить озеро, куда прилетают фламинго".

Розовый фламинго в Казахстане внесен в Красную книгу.