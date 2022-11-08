Казахстан занял 58-е место в рейтинге по качеству системы здравоохранения

Согласно рейтингу Numbeo, Казахстан занял 58-е место по качеству системы здравоохранения. Данные учитывались за первое полугодие 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Индекс РК составил 59,89. Чем ближе в рейтинге страна приближается к индексу 100, тем лучше система здравоохранения. Среди показателей оценивались уровень специалистов здравоохранения, оборудования, врачей и стоимости услуг.

Ниже Казахстана расположились такие страны, как Россия (59-е место), Греция (67-е место), Армения (72-е место), Грузия (78-е место), Азербайджан (90-е место), Беларусь (92-е место), Мальта (100-е место).

В Топ-10 по качеству здравоохранения вошли Тайвань, Южная Корея, Япония, Франция, Дания, Испания, Австралия, Таиланд, Норвегия, Финляндия.

По итогам сентября текущего года цены на амбулаторные услуги в Казахстане выросли на 15,1% за год, пишет ranking.kz.

В региональном разрезе сильнее всего ощутили рост цен жители Туркестанской (+27,5%), Карагандинской (+24,8%) и Улытауской (+22,7%) областей.

Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Западно-Казахстанской (+2,4%), Актюбинской (+3,4%) и Атырауской (+8,1%) областях.

Услуги врачей-специалистов в амбулаториях подорожали на 18,2%, первичный прием у врача — на 16,8%, стоматологические услуги — на 15,1%, услуги медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов — на 10,2%.

Во II квартале 2022 года объем услуг в области здравоохранения составил 733,4 млрд тенге — на 2,7% меньше в денежном выражении, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Наибольший объем услуг в региональном разрезе пришелся на Алматы: 140,3 млрд тенге — на 19,1% больше, чем годом ранее. В тройку лидирующих регионов также вошли Астана (106,7 млрд тенге) и Карагандинская область (49 млрд тенге).

Наименьший объем услуг был отмечен в Улытауской области: 4,7 млрд тенге. В тройке аутсайдеров также оказались Абайская и Северо-Казахстанская области: 16,3 млрд и 18,2 млрд тенге соответственно.

Казахстанские врачи получат возможность отказаться от лечения пациента. Так, лечащий врач по согласованию с руководителем медицинской организации может отказаться от наблюдения за пациентом и его лечения при единомоментном соблюдении условий.