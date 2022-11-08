В Астане 5-летней девочке отрезало часть пальца во дворе

В Астане в одном из дворов девочка случайно задела трубу, из которой торчали куски металла, и ей отрезало часть пальца, сообщает Zakon.kz.

Подробности происшествия телеканалу Первый канал Евразия рассказала мама пострадавшей девочки.

Со слов матери, часть пальца восстановлению не подлежит, потому что там нет мягкой ткани. Самое главное сейчас, чтобы пересаженная ткань с предплечья прижилась.

Теперь женщина беспокоится, что труба может травмировать кого-то еще. Ее дочь получила повреждения несколько недель назад. С того момента трубы теплотрассы загнули.

Мама девочки обратилась в "Астана Теплотранзит", где ей сказали, что закопать трубы не могут из-за отсутствия финансирования. Женщина также попросила поменять их обшивку. В компании обещали выехать на место и решить проблему.

1 августа сообщалось о том, что в Уральске на детской площадке мальчику 13 лет отрезало фаланги двух пальцев. Это случилось на качели, установленной на детской площадке. Мама мальчика считает, что качели были сломанными, что и стало причиной произошедшего.