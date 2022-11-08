В Астане мужчина спрыгнул с моста в ледяную воду

В столице с моста в реку прыгнул 51-летний мужчина. Инцидент произошел по проспекту Сарыарка, 8 ноября в 5:30, сообщает Zakon.kz.

На место прибыл командир взвода Самат Сабит, инспекторы полка Cакен Таскын и Ринат Мухамеджанов. Полицейские увидели человека, он барахтался в воде на спине.

Самат Сабит быстро побежал к берегу, скинул с себя бушлат, шапку и бросился в ледяную воду на помощь к утопающему. В это время с моста Сакен Таскын бросил спасательный круг, но мужчина не реагировал на него.

Командир взвода доплыл до мужчины. Обхватил его и потянул к берегу. Там их ждали напарники, спасатели и бригада скорой помощи.

К счастью, куртка еще не успела намокнуть, вздулась и держала мужчину на поверхности воды. Я крепко схватил его и потащил к берегу. Но в ледяной ловушке у меня начало сводить ноги судорога, – вспоминает полицейский.

Полицейские устанавливают причины произошедшего.

30 сентября житель Атырау пытался покончить с собой и хотел попасть на видео. Сотрудники ЦОУ Управления полиции города Атырау заметили мужчину на мосту и сразу же направили на место ближайшую бригаду патрульной полиции.

12 сентября несовершеннолетняя хотела покончить жизнь самоубийством и спрыгнуть с моста в Алматинской области. Полицейским удалось предотвратить ее поступок.