На севере Китая мужчина убил семь соседей

В северной китайской провинции Шэньси 56-летний мужчина совершил нападение на своих соседей. В результате убиты 7 человек, еще двое получили ранения, сообщает Zakon.kz.

В управлении общественной безопасности города Шанчжоу уточнили, что трагедия произошел вечером 7 ноября.

Как отмечает ТАСС, мужчина поссорился с соседями и начал драку. Очевидцы вызвали полицию. Прибывшие сотрудники госпитализировали раненых. Однако пять участников столкновения скончались.

Позднее, по сообщению местных СМИ, тело подозреваемого обнаружили в реке. Согласно версии полиции, он совершил самоубийство.

Мотивы преступника не известны.

В августе 2022 года тела молодой женщины и двоих детей нашли в одной из квартир Алматы. Позднее соседи женщины рассказали подробности происшествия.