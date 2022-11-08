В Москве женщина выбросила годовалую дочь из окна 11-го этажа

В Москве в Сумском проезде под окнами жилого дома обнаружили маленького ребенка. По информации прокуратуры Москвы, мать выбросила годовалую дочь из окна квартиры на 11-м этаже, сообщает Zakon.kz.

26-летняя мать годовалого ребенка в момент происшествия находилась в квартире. Девочку 2021 года рождения госпитализировали в тяжелом состоянии.

Фото: Telegram/moscowproc

Прокуратура проводит проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, – говорится в сообщении.

По предварительной информации, инцидент произошел на кухне квартиры. 26-летняя москвичка хотела покончить жизнь самоубийством после того, как выкинула годовалую дочь из окна, сообщает telegram-канал "112".

Женщина приняла много таблеток. Затем она включила газ в квартире. Сотрудники МЧС выломали дверь и передали пострадавшую медикам.

Уточняется, что женщина развелась с отцом девочки.

Фото: Telegram/moscowproc

Ребенок находится в реанимации столичной больницы.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего ребенка. Ход расследования контролирует прокуратура Москвы.

5 ноября тело россиянина нашли в квартире с плачущими детьми. Соседи вызвали полицию, услышав плач детей. Вместе с двумя малолетними находилась их мать.