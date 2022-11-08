ДТП с автобусами в Алматы: фото с места происшествия
Фото: Zakon.kz
8 ноября в Алматы на пересечении улиц Толе би - Абылай Хана столкнулись два пассажирских автобуса. Корреспондент Zakon.kz прибыл на место происшествия.
В Управление городской мобильности города уточнили, что специалисты на месте.
Также в ведомстве отметили, что будут проведены соответствующие работы компетентными органами.
Фото: Zakon.kz
Zakon.kz обратился за комментарием о состоянии пострадавших в Управление здравоохранения.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
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