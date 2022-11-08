ДТП с автобусами в Алматы: фото с места происшествия

8 ноября в Алматы на пересечении улиц Толе би - Абылай Хана столкнулись два пассажирских автобуса. Корреспондент Zakon.kz прибыл на место происшествия.

В Управление городской мобильности города уточнили, что специалисты на месте.

Фото: Zakon.kz

Также в ведомстве отметили, что будут проведены соответствующие работы компетентными органами.

Фото: Zakon.kz

Zakon.kz обратился за комментарием о состоянии пострадавших в Управление здравоохранения.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz