Эксперт назвал самые полезные виды спорта

Ходьбой, плаванием и физкультурой, по мнению спортивного российского эксперта Антона Лосева можно и нужно заниматься каждый день, а главное неограниченное время, передает Zakon.kz

Как отметил Лосев в беседе с Life самым доступным видом физической активности являются прогулки на свежем воздухе. Они легкодоступны полезны и при похудании.

"Первая тренировка, которую можно и желательно делать ежедневно, — больше ходить". спортивный эксперт Антон Лосев

Плавание, также подойдет всем и спортсменам и новичкам. Бассейн зарядит энергией, а в вечерние снизит уровень стресса, накопленного за день.

По мнению Лосева, это один из базовых видов спорта, который рекомендуется осваивать с малых лет.

Ну, а физкультура не требует серьезной подготовки и свою эффективность доказала давно.

"Третье направление тренировок — обычная физкультура, физическая активность в виде базовых движений с легкой интенсивностью. Эти нагрузки были распространены в советское время и благоприятно воздействовала на занимающихся". Антон Лосев

Американские ученые также доказали, что аэробные тренировки эффективнее, когда их количество и интенсивность назначаются на основе "критической силы", а не частоты сердечных сокращений.