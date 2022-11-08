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Почти 114 тысяч акмолинцев охвачены мерами соцподдержки

Почти 114 тысяч акмолинцев охвачены мерами социальной поддержки Фото: pixabay
Им была оказана помощь на сумму более 890 миллионов тенге, в том числе порядка 560 миллионов тенге выделили спонсоры и меценаты.

В рамках проведения месячника по социальной поддержке пожилых людей и лиц с инвалидностью порядка полутысячи акмолинцам оказали помощь в приобретении топлива. Продуктовые наборы получили более 15 тысячи человек. Около 46 тысячи жителям выдали единовременную денежную помощь. 5 тысяч человек получили другие виды помощи на сумму 364 миллиона тенге.

В рамках мероприятий по поддержке пожилых в организациях здравоохранения проведены "Дни открытых дверей" для бесплатных консультаций труженикам тыла, пенсионерам и лицам с инвалидностью с возможностью прохождения квалифицированного медицинского обследования, консультацией врачей терапевтов, совершены выезды на дом. Специалистами организаций был оказан полный гарантированный обьем медицинской помощи более 3 тысяч пенсионерам и лицам с инвалидностью.Замруководителя областного управления координации занятости и социальных программ Алтын Акбарова

В рамках месячника по социальной поддержке пожилых людей и лиц с инвалидностью в трудовых коллективах всех форм собственности прошли встречи с пожилыми людьми, организованы праздничные концерты. Акимами сельских округов и сел проведены подворовые обходы для определения степени нуждаемости пенсионеров, вручены подарки, продуктовые наборы, денежные средства. Также, были организованы спортивные мероприятия такие как: шахматно-шашечный турнир, национальная игра "Тоғыз құмалақ" среди мужчин и женщин пенсионного возраста. Призеры и победители соревнований были награждены грамотами, медалями и ценными призами.

Напомним, в области функционируют 10 центров оказания специальных социальных услуг, 5 из которых для престарелых и лиц с инвалидностью. В них находятся 1 358 человек.

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